Еврооблигации Украины подорожали на 10% за два дня

Котировки украинских еврооблигаций 18 мая, когда было объявлено о новой макрофинансовой помощи Украине со стороны ЕС на 9 миллиардов евро, повысились в среднем на 7,5%. За два дня их рост достиг 10%.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

С учетом близости срока выплат это снизило доходность кратчайших бумаг с погашением в сентябре этого года до 157,6% по сравнению с 187,7% днем ранее.

Ставки бумаг с погашением в 2023-2024 годах упали за два дня на 8,2-6,6 процентных пункта (п.п.), среднесрочных – на 4,9-3 п.п., а самых длинных – на 1,9-1,7 п.п.

В частности, еврооблигации с погашением в сентябре 2023 года котировались по ставке 80,3% годовых, в сентябре 2024 года – 55,2% годовых, в 2025 году – 42,1%, в 2026 году – 35%.

Ставки по бумагам с погашением в 2027-2029 гг. снизились до 30,9-25,8%, а наиболее "длинными" с погашением в 2032-2033 г. – до 22,9-22,2%.

Облигации в евро с погашением в 2026 году котировались с доходностью 38,8%, в 2030 году – 21%, что соответственно на 3,9 п.п. и 2,2 п.п. ниже показателей на начало недели.

Несмотря на такой рост и даже с учетом удорожания за две предыдущие недели еще на 10,5%, текущие котировки украинских еврооблигаций остаются все еще ниже уровня, на который они подскочили на оптимистичных настроениях инвесторов после украинско-российских переговоров в Стамбуле.

Абсолютный рост за этот период показали лишь ВВП-варранты: после подорожания за два последних дня еще на 16,4% они котируются по 38,1% от номинала, тогда как в конце марта их цена составляла 33,1% от номинала.

Такая динамика связана с увеличением ожиданий участников рынка значительных темпов роста экономики Украины после ее обвала в 2022 году, а следовательно – роста выплат по ВВП-варрантам. В частности, ЕБРР на прошлой неделе спрогнозировал восстановление украинской экономики в 2023 году сразу на 25% после снижения на 30% в этом.