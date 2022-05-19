Россия отдала Турции две трети авиаперелетов между странами из-за нехватки самолетов

Россия разрешила Турции занять две трети рынка перелетов между странами из-за нехватки самолетов после введения санкций, связанных с вторжением в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Коммерсант.

По данным издания, Россия пошла на такой шаг, чтобы выполнить обязательства перед туристами. Минтранс РФ все еще рассчитывает сместить баланс, требуя от Турции гарантий, что российские самолеты в стране не будут арестованы.

Турецкие авиавласти выдали российским авиакомпаниям вдвое меньше разрешений на полеты, чем российский регулятор предоставил перевозчикам Турции. По состоянию на 18 мая стороны, по предварительным данным, скорректировали соотношение до 428 регулярных рейсов в неделю против 237 российских авиакомпаний.

В 2021 году Турция была самым популярным зарубежным направлением у российских туристов: за год ее посетили 4,7 млн россиян.

Большинство других направлений россиянам сейчас недоступно. С конца февраля западные страны ввели санкции против России, в частности, Евросоюз закрыл небо для российских самолетов и потребовал вернуть сданные в лизинг самолеты, из-за чего российские перевозчики столкнулись с их арестом за рубежом.

Россия в ответ закрыла воздушное пространство для стран Евросоюза.

Европейская правда