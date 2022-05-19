Из-за санкций российские переработчики текстиля потеряли 85% сырья

Из-за санкций российские переработчики текстиля остались почти без сырья – теперь необходимо в семь раз нарастить сбор старой одежды, аналогичную системе сбора макулатуры, но на это уйдут годы, говорят участники рынка.

Об этом пишет РБК со ссылкой на участников рынка.

Так, российские переработчики текстиля потеряли 85% сырья для обтирочной ветоши и регенеративного волокна.

Первую закупают машиностроительные и ремонтные предприятия, вторую – для выпуска утеплительных и изоляционных материалов, подушек и матрасов.

Переработчики текстиля в мае перестали завозить импортное сырье, на которое приходилось 73% объема, необходимого для их работы, заявил гендиректор Лаут Ресайклинг (перерабатывал до 700 т текстиля в месяц, около 40% рынка) Евгений Садовский.

В пресс-службе "Российского экологического оператора" (РЭО), куратора отрасли обращения с отходами, подтвердили эти данные. Еще 12% сырья ушло с рынка вместе со шведской сетью H&M – в ее магазинах собирали старую одежду.

По словам директора по производству подмосковной компании "Т-текстиль" Александра Завгороднего, дефицит сырья восполнить не удается, а цены на российский вторичный текстиль выросли втрое.

Глава РЭО Денис Буцаев говорит, что решить проблему можно за счет создания системы сбора старой одежды, аналогичной системе сбора макулатуры.

Отмечается, что мощности по переработке вторичного текстиля в России составляют чуть более 25 тыс тонн в год.

Участники рынка признают, что доставка сырья из Европы подорожала в семь-восемь раз.

Экономическая правда