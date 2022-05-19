УЗ запускает поезд Интерсити+ из Киева в Шостку
Укрзализныця объявила, что с 20 мая начнет курсировать Интерсити+ №774/773 Киев-Шостка. На маршруте будет использоваться поезд производства Hyundai Rotem.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Поезд будет отправляться из Киева в 10:00, прибывать в Шостку в 15:09. Обратно из Шостки отправление в 15:50, прибытие в Киев в 20:51.
По пути следования поезд будет останавливаться на станциях Выдубичи, Дарница, Бровары, Нежин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевец и Терещенска.
Экономическая правда
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