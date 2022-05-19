Все разделы
Укр / Рус

УЗ запускает поезд Интерсити+ из Киева в Шостку

Четверг, 19 мая 2022, 10:55 - Алексей Павлыш

Укрзализныця объявила, что с 20 мая начнет курсировать Интерсити+ №774/773 Киев-Шостка. На маршруте будет использоваться поезд производства Hyundai Rotem.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезд будет отправляться из Киева в 10:00, прибывать в Шостку в 15:09. Обратно из Шостки отправление в 15:50, прибытие в Киев в 20:51.

По пути следования поезд будет останавливаться на станциях Выдубичи, Дарница, Бровары, Нежин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевец и Терещенска.

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця
Материалы по теме
УЗ запускает электропоезд Skoda по маршруту Чернигов – Киев – Чернигов 17 мая 2022, 18:22
Правительство изменило состав правления Укрзализныци 17 мая 2022, 09:14
Укрзалізниця с июня возвращает "Прикарпатский экспресс" Львов – Черновцы 16 мая 2022, 09:37
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте