УЗ запускает поезд Интерсити+ из Киева в Шостку

Укрзализныця объявила, что с 20 мая начнет курсировать Интерсити+ №774/773 Киев-Шостка. На маршруте будет использоваться поезд производства Hyundai Rotem.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезд будет отправляться из Киева в 10:00, прибывать в Шостку в 15:09. Обратно из Шостки отправление в 15:50, прибытие в Киев в 20:51.

По пути следования поезд будет останавливаться на станциях Выдубичи, Дарница, Бровары, Нежин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевец и Терещенска.

Экономическая правда