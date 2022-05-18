В БЭБ говорят, что общая сумма арестованных ими активов РФ и Белоруси достигает 30 миллиардов

На данный момент Бюро экономической безопасности обеспечило арест активов Российской федерации и республики Беларусь, общей стоимостью более 30 миллиардов.

Об этом сообщил директор Бюро Вадим Мельник.

В частности, речь идет о корпоративных правах и активах горно-обогатительного комбината, который осуществлял добычу титаносодержащего сырья, 17800 вагонов ориентировочной стоимостью около 15 млрд, из них 1625 вагонов с товарно-материальными ценностями стоимостью около 3 млрд, более 160 млн. грн, а также активы одного из финансовых учреждений в сумме свыше 12,4 млрд. грн.

"В первую очередь эти активы не должны работать на страну агрессора. Во-вторых, они должны принадлежать Украине и приносить пользу нашему государству", - считает он.