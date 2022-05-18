Федоров предложил начать переговоры о присоединении к роуминговому пространству ЕС
Среда, 18 мая 2022, 19:34 -
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров предложил Вице-президенту Еврокомиссии Маргрет Вестагер начать переговоры о присоединении Украины к роуминговому пространству ЕС.
Об этом говорится на Правительственном портале.
По его мнению, такой шаг станет продолжением работы по интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС.
Напоминаем:
Киевстар, Водафон Украина и lifecell вместе с европейскими мобильными операторами озвучили Совместное заявление об обеспечении связи для украинских беженцев в странах Европейского союза.
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