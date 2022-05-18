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Укр / Рус

Федоров предложил начать переговоры о присоединении к роуминговому пространству ЕС

Среда, 18 мая 2022, 19:34 - Илья Колдомасов

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров предложил Вице-президенту Еврокомиссии Маргрет Вестагер начать переговоры о присоединении Украины к роуминговому пространству ЕС.

Об этом говорится на Правительственном портале.

По его мнению, такой шаг станет продолжением работы по интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС.

Напоминаем:

Киевстар, Водафон Украина и lifecell вместе с европейскими мобильными операторами озвучили Совместное заявление об обеспечении связи для украинских беженцев в странах Европейского союза.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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