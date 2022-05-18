Всемирный банк выделит $12 миллиардов для ослабления продовольственного кризиса

Всемирный банк анонсировал выделение 12 млрд долларов для преодоления продовольственного кризиса в мире, суммарная поддержка в течение следующих 15 месяцев составит 30 млрд долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Всемирного банка.

Этой суммой будут финансироваться проекты в сферах сельского хозяйства, питания, социальной защиты и орошения. В частности, они будут направлены на стимулирование производства продуктов питания и удобрений, улучшение продовольственных систем, содействие расширению торговли и поддержание уязвимых домохозяйств и производителей.

Большая часть ресурсов направляется на Африку и на Ближний Восток, Восточную Европу и Центральную Азию и Южную Азию.

Кроме того, портфель Всемирного банка уже включает невыплаченные остатки в размере 18,7 млрд долларов в продовольственных проектах, поэтому суммарная поддержка в ближайшие 15 месяцев будет достигать 30 млрд долларов.

Финансовая поддержка будет касаться четырех приоритетов: