Прокуратура передала АРМА 20 грузовиков "МАЗ" и корпоративные права двух предприятий Беларуси

Подольская окружная прокуратура Киева совместно с правоохранителями передала в управление АРМА 20 грузовиков и корпоративные права двух предприятий.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"При процессуальном руководстве прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам присвоения имущества и финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 5 ст. 191, ч. 191). 2 статьи 110-2 УК Украины.

Установлено, что в Киеве осуществляют свою деятельность два предприятия - ГП "Автомаз Украина" и ООО "С иностранными инвестициями "Торговый Дом "МАЗ-Украина", конечными бенефициарными владельцами которых является государственная структура, подконтрольная правительству РБ", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования на упомянутых предприятиях были проведены обыски, изъяты 20 грузовиков марки "МАЗ" на общую сумму более 20 млн грн, на которые впоследствии наложили арест.

Расследование осуществляется следователями Подольского УП ГУ Нацполиции в Киеве по материалам ГСР Нацполиции Украины.

фото: прокуратура

Экономическая правда