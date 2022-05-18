Российская "дочка" Google инициировала банкротство

Российское подразделение корпорации Google - ООО "Гугл" - намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом из-за невозможности выполнять денежные обязательства.

Об этом говорится в сообщении компании на российском Федресурсе.

"ООО "Гугл" обращается с уведомлением о намерении обратиться с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом) ... поскольку с 22 марта 2022 года предусматривает собственное банкротство и невозможность выполнения денежных обязательств, требований о выплате выходного пособия и (или) о оплату труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок", - говорится в сообщении.

Представитель компании в комментарии РБК отметил, что Google приостановила подавляющее большинство коммерческих операций в России, и объяснил, что российское подразделение компании не может обеспечивать функционирование офиса из-за ареста банковского счета.

"Сегодня мы сообщаем о том, что арест банковского счета "Google Россия" сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение работников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств", - пояснил представитель компании.

По его словам, Google продолжит предоставлять российским пользователям бесплатные сервисы, включая поисковую систему, YouTube, Gmail, Google Maps и другие.

В декабре Google в России первой из иностранных IT-компаний получила оборотный штраф на 7,22 млрд рублей за повторное неудаление запрещенной в РФ информации по требованию Роскомнадзора.

Компания обжаловала решение, но российский суд признал его законным. В мае судебные приставы возбудили в отношении Google дело о принудительном взыскании этого штрафа.

В РФ "дочку" Google неоднократно штрафовали за "неудаление запрещенного контента" на своих площадках.

Кроме этого, в отношении российской "дочки" инициировано несколько исков в арбитражный суд, где истцами выступают российские СМИ.

Экономическая правда