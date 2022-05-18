Исследование показало, бизнес каких стран быстрее выходит из России, а каких медленнее

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Странами-лидерами по уровню бизнес-бойкотирования Российской Федерации стали Австралия, Норвегия, Литва, Великобритания и Южная Корея.

Об этом говорится в результатах исследования Youcontrol.

YouControl разработал интегральный индекс ELI (Exodus Level Index) для количественного измерения уровня выхода бизнеса из РФ. Минимальный индекс 1 (красный) присваивается стране, в которой все компании остаются в РФ, тогда как максимальный индекс – 5 (зеленый) означает, что все компании страны приняли решение выйти с российского рынка.

Санкционное давление на РФ существенно отличается в разных странах: Британия, США, Польша, страны Балтии демонстрируют действенную поддержку Украине. В то же время, крупнейшие страны Азии, Африки и Латинской Америки заняли отстраненную позицию наблюдателей.

Сходные тенденции прослеживаются и в сфере добровольных санкций – уровень корпоративного бойкотирования российского рынка существенно зависит от географии расположения главных офисов транснациональных компаний.

К топ-5 странам-лидерам по уровню бизнес-бойкотирования относятся:

Австралия (ELI=4,5); Норвегия (ELI=4,4); Литва (ELI=4,3); Великобритания (ELI=4,3); Южная Корея (ELI = 4,2).

Среди европейских стран самые низкие темпы выхода и высокая доля компаний, продолживших бизнес в России, отмечаются в Исландии, Словении, Греции, Австрии и Венгрии.

ТОП-5 стран мира с самым низким уровнем выхода бизнеса из России:

Турция (ELI=1); Китай (ELI=1,5); Исландия (ELI=1,7); Словения (ELI=1,8); Греция (ELI=1,8).

Компании из сферы услуг (а именно: бизнес услуги, спорт, медиа, финансы), а также высокотехнологичные индустрии более склонны покидать российский рынок.

Наибольшая доля лояльных к России компаний оказалась среди таких экономических секторов как здравоохранение, производство металлургического сырья и материалов, строительство, телекоммуникации, текстильная промышленность.

Очень разнонаправленные тренды по отношению к России наблюдаются среди иностранных компаний в области энергетики (в том числе нефтегазовом бизнесе), тяжелой промышленности, транспорта, агропромышленного комплекса и химпрома.

Экономическая правда