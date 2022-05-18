Исследование показало, бизнес каких стран быстрее выходит из России, а каких медленнее
Странами-лидерами по уровню бизнес-бойкотирования Российской Федерации стали Австралия, Норвегия, Литва, Великобритания и Южная Корея.
Об этом говорится в результатах исследования Youcontrol.
YouControl разработал интегральный индекс ELI (Exodus Level Index) для количественного измерения уровня выхода бизнеса из РФ. Минимальный индекс 1 (красный) присваивается стране, в которой все компании остаются в РФ, тогда как максимальный индекс – 5 (зеленый) означает, что все компании страны приняли решение выйти с российского рынка.
Санкционное давление на РФ существенно отличается в разных странах: Британия, США, Польша, страны Балтии демонстрируют действенную поддержку Украине. В то же время, крупнейшие страны Азии, Африки и Латинской Америки заняли отстраненную позицию наблюдателей.
Сходные тенденции прослеживаются и в сфере добровольных санкций – уровень корпоративного бойкотирования российского рынка существенно зависит от географии расположения главных офисов транснациональных компаний.
К топ-5 странам-лидерам по уровню бизнес-бойкотирования относятся:
Австралия (ELI=4,5);
Норвегия (ELI=4,4);
Литва (ELI=4,3);
Великобритания (ELI=4,3);
Южная Корея (ELI = 4,2).
Среди европейских стран самые низкие темпы выхода и высокая доля компаний, продолживших бизнес в России, отмечаются в Исландии, Словении, Греции, Австрии и Венгрии.
ТОП-5 стран мира с самым низким уровнем выхода бизнеса из России:
Турция (ELI=1);
Китай (ELI=1,5);
Исландия (ELI=1,7);
Словения (ELI=1,8);
Греция (ELI=1,8).
Компании из сферы услуг (а именно: бизнес услуги, спорт, медиа, финансы), а также высокотехнологичные индустрии более склонны покидать российский рынок.
Наибольшая доля лояльных к России компаний оказалась среди таких экономических секторов как здравоохранение, производство металлургического сырья и материалов, строительство, телекоммуникации, текстильная промышленность.
Очень разнонаправленные тренды по отношению к России наблюдаются среди иностранных компаний в области энергетики (в том числе нефтегазовом бизнесе), тяжелой промышленности, транспорта, агропромышленного комплекса и химпрома.
Экономическая правда
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