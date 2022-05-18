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Россияне впервые возглавили рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции – Bloomberg

Среда, 18 мая 2022, 11:15 - Алексей Павлыш

Россияне впервые возглавили рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции, по объему покупок обогнав лидеров рейтинга – граждан Ирана и Ирака.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, за последние три месяца российские резиденты купили рекордное количество жилья в Турции, отыскивая приюты для своих капиталов после западных санкций, введенных после вторжения РФ в Украину.

По данным турецкого статистического офиса, продажи россиянам выросли более чем вдвое по сравнению с предыдущим месяцем до 1152 единиц в апреле, обогнав покупки гражданами Ирана и Ирака.

"Турция не присоединилась к США и ЕС по введению санкций против Москвы.

Это создало возможности для турецких компаний заполнить место западных компаний, покидающих РФ.

Дубай и Израиль тоже стали популярными направлениями для российских покупателей недвижимости с начала войны", - пишет Bloomberg.

Напомним:

Состоятельные россияне вкладывают средства в недвижимость в Турции и ОАЭ, отыскивая финансовое убежище после вторжения РФ в Украину и западных санкций против России.

Турция повысила сумму, которую иностранцы должны инвестировать в недвижимость, чтобы получить право на гражданство, с 250 тыс долларов до 400 тыс долларов.

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жилье недвижимость Россия Турция
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