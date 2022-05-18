МБРР профинансирует госслужбу Украины почти на 500 миллионов долларов

Украина договаривается с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) о финансировании проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", объем инвестиций составит 492 млн долларов.

Об этом сообщила глава Национального агентства по вопросам государственной службы Наталья Алюшина.

По ее словам, объем международных инвестиций составит 492 млн долларов США (с выплатой в евро).

Алюшина рассказала, что цель проекта – обеспечить функциональность государственного аппарата и его способность предоставлять гражданам полный спектр жизненно необходимых услуг.

"В условиях войны Украине важно сохранить кадровый потенциал, а также – действенность и устойчивость государственного управления. Сейчас стране критически не хватает бюджетного финансирования. В условиях сокращения расходов привлекаем международные средства", - добавила глава НАГС.

Распоряжением президента создана делегация Украины для участия в переговорах с МБРР по заключению соглашения о финансировании (Проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине") между Украиной и Международной ассоциацией развития.

Экономическая правда