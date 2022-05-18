"Транснефть" ограничила доступ к графикам экспорта нефти из российских портов – СМИ

Российская трубопроводная монополия "Транснефть" ограничила доступ к ежемесячным графикам экспорта нефти из российских портов, чтобы защитить нефтяной рынок страны по мере обострения напряженности между Москвой и Западом.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 4 источника, знакомых с этим вопросом.

"Российским экспортерам нефти будет предоставлена ​​только дата погрузки собственных грузов вместо стандартной практики согласования документа, который предусматривал полные планы погрузки для всех экспортеров.

Этот шаг - еще один случай, когда российское правительство скрывает важные статистические данные с рынка. В апреле Министерство энергетики ограничило доступ к своей статистике добычи и экспорту нефти и газа", - добавляет агентство.

График загрузки на 1-5 июня уже был бы выдан, но в этот раз трейдерам сообщили, что ждать нечего, рассказали источники.

Обычно документ составляется на основе запросов российских нефтяных компаний и выдается "Транснефтью".

"Транснефть" ранее не публиковала месячные планы по загрузке с российских портов на общедоступных платформах, но предоставила их широкому кругу заинтересованных участников рынка.

Однако в июне даже у нефтяных компаний не будет доступа к полному плану загрузки, говорят источники Reuters.

По словам трейдеров, планы погрузки имеют решающее значение для участников российского нефтяного рынка, включая грузоотправителей, страховщиков и покупателей нефти.

"Действительно тяжело работать с таким количеством данных в тайне. Мы чувствуем себя слепыми", - сообщил источник в нероссийской компании, занимающейся торговлей российской нефтью.

Другой источник в европейской нефтяной компании сообщил, что поскольку эта компания прекратила активную торговлю с Россией, то потеря доступа к этим данным не имеет значения.

Экономическая правда