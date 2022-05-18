Deutsche Bank закрыл корреспондентские счета в евро ряда российских банков – СМИ

Немецкий Deutsche Bank перестал работать с рядом крупных российских банков, у которых были открыты корреспондентские счета в евро.

Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке.

"Deutsche Bank в середине марта 2022 года направил российским банкам уведомление о закрытии счетов 8 апреля, по факту счета работали до 7 апреля включительно и были закрыты 20 апреля", - сказал один из собеседников РБК.

Он добавил, что решение затронуло многие крупные кредитные организации.

Другой источник подтвердил, что Deutsche Bank еще в марте закрыл счета неподсанкционным банкам.

"Сейчас у Deutsche Bank осталось несколько корреспондентских счетов в небольших российских банках, которые не привлекают к себе внимания, в которых мало сделок", - отметил собеседник, добавив, что если количество сделок в банке растет, то Deutsche Bank закрывает счет.

В марте 2022 года Deutsche Bank решил уйти из России.

Издание напоминает, что решение о закрытии корсчетов для ряда российских банков в апреле приняла и австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI).

Официальный представитель группы тогда объяснил, что такое решение принято для того, чтобы "проактивно" контролировать объем сделок, который RBI может своевременно обрабатывать в пользу клиентов с открытыми корсчетами.

О каких банках идет речь, он не сказал, но подчеркнул, что закрытие корреспондентских счетов не касается российской "дочки" – Райффайзенбанка.

По словам собеседника на банковском рынке, одним из клиентов RBI, с которыми прекращены отношения, был Тинькофф Банк. Его клиентам остаются доступные трансграничные переводы в долларах, сказал представитель Тинькоффа.

Финский Nordea Bank прекратил обработку платежей в Россию и Россию из-за санкций и ограничений, сообщил его представитель.

Нидерландская банковская группа ING заявила, что "внимательно следит за ситуацией для адаптации своих решений".

Директор по банковским рейтингам НРА Константин Бородулин связал действия иностранных банков с давлением на российский банковский сектор и риском вторичных санкций.

Напомним:

В марте немецкий Deutsche Bank заявил, что останавливает работу в России.

Экономическая правда