Deutsche Bank закрыл корреспондентские счета в евро ряда российских банков – СМИ
Немецкий Deutsche Bank перестал работать с рядом крупных российских банков, у которых были открыты корреспондентские счета в евро.
Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке.
"Deutsche Bank в середине марта 2022 года направил российским банкам уведомление о закрытии счетов 8 апреля, по факту счета работали до 7 апреля включительно и были закрыты 20 апреля", - сказал один из собеседников РБК.
Он добавил, что решение затронуло многие крупные кредитные организации.
Другой источник подтвердил, что Deutsche Bank еще в марте закрыл счета неподсанкционным банкам.
"Сейчас у Deutsche Bank осталось несколько корреспондентских счетов в небольших российских банках, которые не привлекают к себе внимания, в которых мало сделок", - отметил собеседник, добавив, что если количество сделок в банке растет, то Deutsche Bank закрывает счет.
В марте 2022 года Deutsche Bank решил уйти из России.
Издание напоминает, что решение о закрытии корсчетов для ряда российских банков в апреле приняла и австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI).
Официальный представитель группы тогда объяснил, что такое решение принято для того, чтобы "проактивно" контролировать объем сделок, который RBI может своевременно обрабатывать в пользу клиентов с открытыми корсчетами.
О каких банках идет речь, он не сказал, но подчеркнул, что закрытие корреспондентских счетов не касается российской "дочки" – Райффайзенбанка.
По словам собеседника на банковском рынке, одним из клиентов RBI, с которыми прекращены отношения, был Тинькофф Банк. Его клиентам остаются доступные трансграничные переводы в долларах, сказал представитель Тинькоффа.
Финский Nordea Bank прекратил обработку платежей в Россию и Россию из-за санкций и ограничений, сообщил его представитель.
Нидерландская банковская группа ING заявила, что "внимательно следит за ситуацией для адаптации своих решений".
Директор по банковским рейтингам НРА Константин Бородулин связал действия иностранных банков с давлением на российский банковский сектор и риском вторичных санкций.
Напомним:
В марте немецкий Deutsche Bank заявил, что останавливает работу в России.
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"