Полностью уничтожены или законсервированы: в SCM Ахметова оценили убытки

Довоенная капитализация активов группы SCM Рината Ахметова, которые сейчас разрушены, пострадали или законсервированы из-за военной агрессии РФ превысила 20 миллиардов долларов.

Об этом сообщил Ринат Ахметов в интервью итальянскому телеканалу RAI, передает Интерфакс-Украина.

В частности, по его словам, довоенная капитализация двух заводов – "Азовстали" и "ММК им.Ильича" была около 10 млрд дол.

"Кроме того, там было сырья и готовой продукции на сумму 1 млрд долл. Мы обязательно предъявим претензии против РФ с требованием возместить все убытки, причиненные российской военной агрессией", - заявил он.

Напоминаем:

В портфель SCM входят "Метинвест", "ДТЭК", ПУМБ, "Укртелеком", "Медиа Группа Украина", UMG Investments, "Лемтранс", "ЭСТА", HarvEast, "АСКА", "АСКА-Жизнь" и другие.