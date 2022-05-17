Германия предоставит Украине 150 миллионов евро

Правительство Германии предоставит 150 миллионов евро для поддержки Украины.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что соответствующее постановление о привлечении этих средств было принято на заседании Кабинета Министров.

"Эти средства мы направим на финансирование приоритетных социальных расходов и первоочередное восстановление нашей страны", - отметил Шмыгаль.

Напоминаем:

Общий размер финансовой помощи от ФРГ с 24 февраля составляет 300 млн. евро.