Германия предоставит Украине 150 миллионов евро
Вторник, 17 мая 2022, 21:27 -
Правительство Германии предоставит 150 миллионов евро для поддержки Украины.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что соответствующее постановление о привлечении этих средств было принято на заседании Кабинета Министров.
"Эти средства мы направим на финансирование приоритетных социальных расходов и первоочередное восстановление нашей страны", - отметил Шмыгаль.
Напоминаем:
Общий размер финансовой помощи от ФРГ с 24 февраля составляет 300 млн. евро.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"