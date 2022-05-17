ВСУ получили 300 тысяч долларов от деятельности НАБУ

На счет ВСУ зашли 300 тысяч долларов, которые в 2021 году изъяли детективы НАБУ совместно с СБУ во время обыска.

Об этом говорится в соцсетях ведомства

Там добавили, что после изъятия средства находились под арестом как часть возможной неправомерной выгоды. И недавно Высший антикоррупционный суд снял арест с этих средств и обязал НАБУ направить их на усиление обороноспособности государства.

Напоминаем:

С начала полномасштабной войны около 290 миллионов залогов и арестованных активов в делах НАБУ и САП было направлено на нужды ВСУ.