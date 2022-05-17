ВСУ получили 300 тысяч долларов от деятельности НАБУ
Вторник, 17 мая 2022, 20:01 -
На счет ВСУ зашли 300 тысяч долларов, которые в 2021 году изъяли детективы НАБУ совместно с СБУ во время обыска.
Об этом говорится в соцсетях ведомства
Там добавили, что после изъятия средства находились под арестом как часть возможной неправомерной выгоды. И недавно Высший антикоррупционный суд снял арест с этих средств и обязал НАБУ направить их на усиление обороноспособности государства.
Напоминаем:
С начала полномасштабной войны около 290 миллионов залогов и арестованных активов в делах НАБУ и САП было направлено на нужды ВСУ.
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