Uklon запускает международную франшизу

Uklon

Украинская IT-компания Uklon, разработчик одноименного сервиса вызова авто, запускает франшизу для глобальной экспансии на новые рынки.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Франчайзинговый пакет включает доступ к франчбуку и программному обеспечению Uklon. Кроме того, сотрудничество подразумевает маркетинговую и IT-поддержку, консалтинговую поддержку.

"Как пример сценария запуска франшизы, при инвестициях в 1 млн евро выход на операционную прибыль наступает за 2,5 года. Подобный расчет зависит от специфики локального рынка, в частности, количества населения и среднего чека", – говорится в сообщении.

Сейчас Uklon планирует расширение франшизы за границей и отмечает заинтересованность в странах Балтии, Польши, Словакии, Чехии и других странах.

Экономическая правда