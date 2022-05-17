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Uklon запускает международную франшизу

Вторник, 17 мая 2022, 19:21 - Cергей Мельник
 
Uklon

Украинская IT-компания Uklon, разработчик одноименного сервиса вызова авто, запускает франшизу для глобальной экспансии на новые рынки.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Франчайзинговый пакет включает доступ к франчбуку и программному обеспечению Uklon. Кроме того, сотрудничество подразумевает маркетинговую и IT-поддержку, консалтинговую поддержку.

"Как пример сценария запуска франшизы, при инвестициях в 1 млн евро выход на операционную прибыль наступает за 2,5 года. Подобный расчет зависит от специфики локального рынка, в частности, количества населения и среднего чека", – говорится в сообщении.

Сейчас Uklon планирует расширение франшизы за границей и отмечает заинтересованность в странах Балтии, Польши, Словакии, Чехии и других странах.

Экономическая правда

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Uklon
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