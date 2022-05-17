Uklon запускает международную франшизу
Украинская IT-компания Uklon, разработчик одноименного сервиса вызова авто, запускает франшизу для глобальной экспансии на новые рынки.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Франчайзинговый пакет включает доступ к франчбуку и программному обеспечению Uklon. Кроме того, сотрудничество подразумевает маркетинговую и IT-поддержку, консалтинговую поддержку.
"Как пример сценария запуска франшизы, при инвестициях в 1 млн евро выход на операционную прибыль наступает за 2,5 года. Подобный расчет зависит от специфики локального рынка, в частности, количества населения и среднего чека", – говорится в сообщении.
Сейчас Uklon планирует расширение франшизы за границей и отмечает заинтересованность в странах Балтии, Польши, Словакии, Чехии и других странах.
Экономическая правда
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