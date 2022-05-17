В РФ сантехника подорожала на 20-70%: больше всего – раковины и унитазы
В РФ за февраль-апрель подорожание сантехники по отдельным позициям составило 20-70 процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Об этом пишет РБК со ссылкой на данные компании Pridex.
Как отмечают в Pridex, в премиум-сегменте наблюдается "большой дефицит".
Больше всего цены выросли на смесители, раковины, унитазы и установки класса эконом.
По словам коммерческого директора Pridex Александра Алейникова, китайские и турецкие поставщики активно пользуются ситуацией повышенного спроса, связанной с уходом европейских брендов и поднимают стоимость своих изделий.
При этом эти позиции премиум-класса выросли в цене на 5-25% (в 2021 году эта цифра не поднималась выше 10%).
Душевые кабины, ванные и комплектующие для них, а также душевое оборудование экономсегмента подорожали на 30-70% (в прошлом году – на 5-7%). Динамика стоимости в премиум-сегменте составила от 10 до 25% (в прошлом году – 5-10%).
Экономическая правда
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