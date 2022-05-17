Ощадбанк возобновляет автокредитование

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Государственный Ощадбанк возобновляет предоставление кредитов на покупку автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Сейчас клиенты могут воспользоваться программой "Ощад Драйв". Кредиты предоставляются на покупку новых авто, в том числе электрокаров:

процентные ставки – от 0,01% годовых; минимальный аванс – от 30% от стоимости авто; максимальный срок кредитования – 7 лет.

"Растущий спрос на автокредиты и готовность наших ключевых партнеров-автодилеров к активным продажам стали толчком к возобновлению автокредитования. Импортеры перенастроили цепи поставок в Украину, поэтому на рынке есть выбор автомобилей разных марок", – отметил заместитель главы правления Ощадбанка Антон Тютюн.

Ощадбанк стал лидером на рынке автокредитования по итогам 2021 года. За год банк вдвое увеличил объемы, предоставив 7,2 тыс. автокредитов на общую сумму 4 млрд. грн.

Экономическая правда