Минцифра открыла первый центр Дія.Бізнес за рубежом – в Варшаве

Министерство цифровой трансформации открыло первый центр Дія.Бізнес за рубежом: в столице Польши Варшаве.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Telegram.

"Во время российского вторжения Польша приняла более 3 млн вынужденных переселенцев из Украины. Потребность продолжать бизнес в соседней стране среди наших предпринимателей значительно возросла. Поэтому Минцифра открыла центр Дія.Бізнес в Варшаве", - пояснили в ведомстве.

Временно переселенные украинцы смогут бесплатно:

проконсультироваться по открытию бизнеса в Польше,

получить информацию о статусе беженца или других правовых основаниях пребывания на территории Польши,

выяснить детали проживания и трудоустройства в Польше.

Центр Дія.Бізнес в Варшаве расположен по адресу: Bagatela, 12

Посетить центр Дія.Бізнес в Варшаве можно по предварительной регистрации.

Экономическая правда