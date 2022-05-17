Минцифра открыла первый центр Дія.Бізнес за рубежом – в Варшаве
Министерство цифровой трансформации открыло первый центр Дія.Бізнес за рубежом: в столице Польши Варшаве.
Об этом сообщает пресс-служба министерства в Telegram.
"Во время российского вторжения Польша приняла более 3 млн вынужденных переселенцев из Украины. Потребность продолжать бизнес в соседней стране среди наших предпринимателей значительно возросла. Поэтому Минцифра открыла центр Дія.Бізнес в Варшаве", - пояснили в ведомстве.
Временно переселенные украинцы смогут бесплатно:
- проконсультироваться по открытию бизнеса в Польше,
- получить информацию о статусе беженца или других правовых основаниях пребывания на территории Польши,
- выяснить детали проживания и трудоустройства в Польше.
Центр Дія.Бізнес в Варшаве расположен по адресу: Bagatela, 12
Посетить центр Дія.Бізнес в Варшаве можно по предварительной регистрации.
Экономическая правда
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