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Минцифра открыла первый центр Дія.Бізнес за рубежом – в Варшаве

Вторник, 17 мая 2022, 17:16 - Алексей Павлыш

Министерство цифровой трансформации открыло первый центр Дія.Бізнес за рубежом: в столице Польши Варшаве.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Telegram.

"Во время российского вторжения Польша приняла более 3 млн вынужденных переселенцев из Украины. Потребность продолжать бизнес в соседней стране среди наших предпринимателей значительно возросла. Поэтому Минцифра открыла центр Дія.Бізнес в Варшаве", - пояснили в ведомстве.

Временно переселенные украинцы смогут бесплатно:

  • проконсультироваться по открытию бизнеса в Польше,
  • получить информацию о статусе беженца или других правовых основаниях пребывания на территории Польши,
  • выяснить детали проживания и трудоустройства в Польше.

Центр Дія.Бізнес в Варшаве расположен по адресу: Bagatela, 12

Посетить центр Дія.Бізнес в Варшаве можно по предварительной регистрации

Экономическая правда

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Дія Минцифра Польша
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