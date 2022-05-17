В Украину ежедневно едет на треть больше бензовозов, чем в начале месяца

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Количество бензовозов, которые везут в Украину горючее, выросло на треть ежедневно по отношению к началу мая на фоне его дефицита на автозаправочных станциях.

Об этом сообщает пресс-служба правительства по итогам онлайн-встречи с представителями топливного бизнеса по обеспечению внутреннего рынка горючим.

Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что Евросоюз уже ввел для Украины так называемые "коридоры солидарности" – то есть платформу для отладки альтернативных логистических путей всеми возможными видами транспорта.

Подобный инструмент, отметил Шмигаль, работал на пандемии внутри Европы, когда развозили вакцины и медикаменты.

"Власть делает и готова делать все необходимое, чтобы дать бизнесу возможность завозить горючее в страну. На пунктах пропуска автомобильному и железнодорожному транспорту с горючим предоставляется абсолютный приоритет. Мы также ведем переговоры и о других путях снабжения, чтобы расширить наши логистические возможности", — подчеркнул Шмигаль.

В Госпограничной службе отметили, что автотранспорт с горючим проходит границу с украинской стороны без очередей. Участники рынка также констатировали, что задержек в прохождении границы нет.

По словам первой вице-премьер-министерки экономики Юлии Свириденко, количество бензовозов, ежедневно пересекающих границу, выросло почти на треть по сравнению с началом мая.