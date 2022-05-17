УЗ назначает региональный экспресс Киев – Хмельницкий

В "Укрзализныци" объявили, что с 20 мая ежедневно будет курсировать поезд № 771/772 сообщением Киев - Хмельницкий.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отправление поезда из Киева в 23:46, прибытие в Хмельницкий в 05:26. Обратно из Хмельницкого отправление в 13:44, прибытие в Киев в 19:36.

"Кроме того, железная дорога продлевает курсирование дополнительного поезда № 245/246 Киев — Ужгород. Он курсирует из Киева по нечетным числам, из Ужгорода по парным. Отправление из Киева в 23:01, прибытие в Ужгород в 14:10. Из Ужгорода отправление в 20:13, прибытие в Киев в 10:11, - говорится в сообщении.

Билеты доступны на сайте и в кассах вокзалов.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця с 16 мая возвращает поезд №816/815 "Прикарпатский экспресс" сообщением Львов - Черновцы.

Экономическая правда