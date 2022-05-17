Все разделы
Укр / Рус

УЗ назначает региональный экспресс Киев – Хмельницкий

Вторник, 17 мая 2022, 10:20 - Алексей Павлыш

В "Укрзализныци" объявили, что с 20 мая ежедневно будет курсировать поезд № 771/772 сообщением Киев - Хмельницкий.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отправление поезда из Киева в 23:46, прибытие в Хмельницкий в 05:26. Обратно из Хмельницкого отправление в 13:44, прибытие в Киев в 19:36.

"Кроме того, железная дорога продлевает курсирование дополнительного поезда № 245/246 Киев — Ужгород. Он курсирует из Киева по нечетным числам, из Ужгорода по парным. Отправление из Киева в 23:01, прибытие в Ужгород в 14:10. Из Ужгорода отправление в 20:13, прибытие в Киев в 10:11, - говорится в сообщении.

Билеты доступны на сайте и в кассах вокзалов.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця с 16 мая возвращает поезд №816/815 "Прикарпатский экспресс" сообщением Львов - Черновцы.

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця
Материалы по теме
(Не)прибыльная УЗ: как на самом деле оценивать отчет о прибыли госкомпании 5 января 2022, 08:06
"Укрзализныця" пустила в рейс отремонтированный двухэтажный поезд Skoda 30 декабря 2021, 17:20
В правлении УЗ произошли изменения 25 декабря 2021, 14:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте