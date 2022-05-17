Правительство изменило состав правления Укрзализныци

Кабмин внес изменения в состав правления АО "Укрзализныця": на должности членов правления назначены Владимир Крот, Роман Черницкий и Вячеслав Еремин, уволены Григорий Бойко и Павел Цубер.

Такие изменения правительство внесло от 13 мая 2022 года, сообщает пресс-служба УЗ.

"К топ-менеджменту компании присоединились специалисты, имеющие многолетний опыт работы в отрасли", – говорится в сообщении.

Так, согласно распоряжению правительства от 13 мая №384-р на должности членов правления общества, назначены Владимир Крот, Роман Черницкий и Вячеслав Еремин.

"Многолетний опыт работы специалистов в железнодорожной отрасли позволит повысить эффективность работы компании в условиях войны и принимать стратегические решения по развитию и восстановлению общества", - пояснили в компании.

При этом указанным распоряжением с должностей членов правления уволены Григорий Бойко и Павел Цубер. Они продолжат работу в компании на других должностях.

Постановлением КМУ от 13 мая 2022 № 571 численность правления АО "Укрзалізниця" увеличили с семи до восьми человек.

"Таким образом, численность правления компании теперь соответствует той, которая предусмотрена уставом АО "Укрзализныця". Кроме того, после указанных изменений каждая вертикаль компании имеет своего руководителя, в том числе и грузовые перевозки, которые уже много лет не имели во главе профильного члена правления.

Такое решение очень важно, ведь именно сейчас компания должна изменить логистику грузовых перевозок и вернуть финансовые поступления от их осуществления", - добавили в УЗ.

Кроме новоназначенных членов в состав правления АО "Укрзалізниця" входит председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин, а также члены правления Александр Перцовский, Орест Логунов, Евгений Шрамко и Евгений Лященко.

Экономическая правда