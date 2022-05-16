На дорогах заработал автоматический контроль за весом грузовиков: есть первые нарушители

Укртрансбезопасность возобновила работу части комплексов "взвешивания в движении" для контроля за соблюдением перевозчиками габаритно-весовых норм, за первый день зафиксировали 168 нарушителей.

Об этом сообщила пресс-служба Укртрансбезопасности.

Так, с понедельника, 16 мая, WIM-комплексы заработали в тестовом режиме по основным направлениям перевозок грузов, за исключением зоны боевых действий.

Отмечается, что первая неделя работы комплексов штрафные санкции налагаться не будут. Укртрансбезопасность будет обнародовать обобщенную информацию.

С 23 мая за превышение габаритно-весовых норм будет налагаться штраф. Так, за превышение норм от 5% до 10% придется уплатить штраф в 8500 грн, от 10% до 20% - 17 000 грн, от 20% до 30% - 34 000 грн. В случае если нарушения превышают 30% установленной нормы, уплатить нужно будет 51 000 грн.

Напомним, что перегруженные автомобили способствуют более быстрому разрушению дорог, как следствие – падает скорость транспортных средств, что критично для логистики военного времени. Кроме того, как объяснял ранее ЭП заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем ситуацию ухудшает жара, важно было восстановить габаритно-весовой контроль как можно скорее.

За первый день работы WIM-комплексов было зафиксировано 168 грузовиков-нарушителей. Вес тяжелейшего – 62,4 т, или более чем на 40% выше нормы. Еще 13 автомобилей превысили максимально допустимый вес более чем на 30%.

В Укртрансбезопасности добавили, что документы для получения разрешения на участие в дорожном движении грузовиков с параметрами, превышающими нормативные, можно получить в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАПах) или отделах безопасности дорожного движения департаментов Патрульной полиции, представительствах Укравтодора.