Saudi Aramco отчиталась о рекордных 40 миллиардах долларов прибыли за квартал

Крупнейшая в мире нефтекомпания Saudi Aramco заработала в 1 квартале этого года почти 40 млрд долларов чистой прибыли (на 82% больше, чем в 1 квартале 2021-го) – это рекорд с момента выхода компании на IPO в 2019 году.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание напоминает, что Saudi Aramco на прошлой неделе обогнала Apple Inc. и стала самой дорогой компанией в мире.

Как говорится в финотчетности компании, Saudi Aramco получила 39,5 млрд долл чистой прибыли. При этом аналитики ожидали показателя в $38,5 млрд.

Как пишет Bloomberg, столь стремительный рост прибыли, в первую очередь, связан с повышением цен на нефть на фоне войны в Украине.

За три месяца нефть подорожала на 45% – до 110 долларов за баррель.

Также среди факторов, которые положительно повлияли на финансовые результаты, – увеличение добычи: она за 1 квартал превысила 10 млн баррелей в день, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

При этом свободный денежный поток Saudi Aramco достигает $31 млрд – компания досрочно погасила задолженность в $8 млрд перед суверенным фондом Саудовской Аравии.

Напомним:

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco стала самой дорогой компанией в мире: капитализация Saudi Aramco превысила капитализацию Apple, ранее занимавшую первое место по этому показателю.

Экономическая правда