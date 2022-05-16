Еврокомиссия ухудшила прогнозы по ВВП и инфляции для ЕС и еврозоны: причины
Еврокомиссия ухудшила прогнозы роста экономики в ЕС и еврозоне на ближайшие два года до 2,7%. Инфляция в 2022 году, по прогнозам, составит 6,1% в еврозоне и 6,8% – в ЕС.
Об этом говорится в весеннем докладе Еврокомиссии.
При этом, по прогнозам, ВВП Евросоюза и еврозоны в 2022 году возрастут всего на 2,7% – зимой в Еврокомиссии ожидали роста на 4%.
Снизили прогноз относительно роста ВВП в 2023 году: ожидается, что он составит 2,3% против 2,8% (ЕС) и 2,7% (еврозона), которые ЕК прогнозировала зимой.
Рост мировой экономики в этом и в следующих годах Еврокомиссия ожидает на уровне 3,2% и 3,5% соответственно против 4,2% и 3,8%, о которых говорилось в зимнем прогнозе.
Еврокомиссия в докладе подчеркивает, что основной удар по мировой экономике и экономике Евросоюза наносят цены на энергоносители.
Также проблемы усугубляют сбои в цепочках поставок, вызванные войной России в Украине и меры по сдерживанию COVID-19 в некоторых регионах Китая, которые отражаются на производстве.
Кроме того, Еврокомиссия ухудшила прогноз инфляции: в этом году в еврозоне она ожидает роста цен на уровне 6,1% вместо 3,5%, о которых шла речь зимой.
По прогнозам, на следующий год инфляция замедлится до 2,7%.
Ожидается, что рост цен достигнет пика на уровне 6,9% во втором квартале, после чего будет постепенно снижаться. В Евросоюзе инфляция достигнет 6,8% в 2022 году и замедлится до 3,2% в 2023 году.
В Еврокомиссии добавили, что ситуация серьезно зависит от развития событий в Украине и ее влияния на энергетические рынки.
Там подчеркнули, что война в Украине ведет к экономическому отделению Евросоюза от РФ, что на данном этапе сложно оценить в полной мере.
Экономическая правда
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