Цены на пшеницу выросли на фоне запрета на экспорт из Индии

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Цены на пшеницу продемонстрировали максимально допустимый за день рост 16 мая на фоне введения Индией запрета на экспорт.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго подскочили на 5,9% до 12,47 доллара за бушель до максимального значения за два месяца.

С начала года цены выросли более чем на 60% на фоне войны России против Украины. Обе страны обеспечивают около трети мирового экспорта пшеницы.

Правительство Индии 13 мая издало указ о запрете экспорта пшеницы из страны для обеспечения продовольственной безопасности и помощи соседним государствам, сообщила газета Times of India со ссылкой на текст документа.

"Это лишь усиливает риск дефицита продовольствия, особенно для развивающихся стран и тех, кто всегда зависел от продовольственных товаров из этого региона", – отмечает директор по рыночной стратегии австралийского банка Westpac Роберт Ренни.

По мнению эксперта, запрет, вероятно, больше всего ударит по развивающимся рынкам в Африке и на Ближнем Востоке.

Между тем, Минсельхоз США на прошлой неделе спрогнозировал, что объем мирового производства пшеницы в новом сельскохозяйственном году (июль 2022 – июнь 2023 года) упадет впервые за четыре года.