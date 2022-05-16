Ресторанный рынок в Киеве уменьшился вдвое

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Ресторанный рынок в Киеве сузился вдвое, с начала войны закрыта не менее трети заведений.

Об этом сообщила соучредительница Национальной ресторанной ассоциации Ольга Насонова агентству "Интерфакс-Украина".

"Из 500 тысяч активных потребителей ресторанных услуг осталась в лучшем случае половина. А значит, половина рынка просто не имеет своей аудитории, ее нет сейчас физически. Ресторанный Киев сегодня – город жестких контрастов. Мертвая пустыня с закрытыми дверями кафе и ресторанов оживляется оазами забитых до отказа заведений. Закрыта по меньшей мере треть киевских ресторанов. Когда откроются – неизвестно", – сообщила Насонова.

По ее наблюдениям, только около 20% открытых заведений общепита демонстрируют хорошую загрузку.

Кроме самых больших и популярных заведений, по ее оценкам, шансы "выжить" имеют два формата.

"Удержатся кофейни и пекарни. Низкий средний чек, маленькая площадь. Востребованные заведения с концепцией простой и сытной кухни. Экзотические концепты сейчас пользуются гораздо меньшим спросом: суши, рамены – это побаловать себя изредка", – сообщила Насонова.

Эксперт также отметила, что комендантский час практически остановил в столице работу баров. При этом лучше всего чувствуют себя киоски с шаурмой.

"Простая и дешевая еда – тренд ближайших месяцев, а одинокие мужчины – главная аудитория", – говорит она.

С начала полномасштабного вторжения цены на демократические позиции уже выросли примерно на 10%.

"Индекс (киевской) перепички растет – уже 30 грн, в конце 2021 года был 25 грн. Цены на кофе начали расти с начала года, капучино в январе было 32 грн, в марте уже 35 грн, в центре города – 38 грн", – сообщила Насонова.