В "Киевстаре" фиксируют возвращение украинцев домой

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Мобильный оператор "Киевстар" зафиксировал тренд к возвращению украинцев домой после вынужденной эвакуации.

Об этом заявил президент "Киевстара" Александр Комаров в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы можем подтвердить, что есть тренд возвращения украинцев домой. Мы действительно видим всю миграцию, видим все страны. По базе "Киевстара", Польша приняла 35% уехавших украинцев. Германия – 15%, Чехия – 7%, Италия – 5 %, Молдова и Румыния – по 2%", – сказал Комаров.

Также, по данным оператора, в Украине насчитывается около 8,7 млн. внутреннеперемещенных лиц.

"Это два типа миграций: из больших городов в поселки и с востока на запад. Около 4 млн человек переехали в другие области страны, другие переместились из городов в деревни в пределах своих областей. Внутренняя миграция такого большого количества людей – это технический вызов для мобильных сетей", – отметил Комаров.

По его словам, сегодня средняя скорость мобильного интернета в сети "Киевстар" снизилась примерно с 38 Мбит до 28 Мбит за счет того, что почти 5 млн абонентов выехали из городов в сельскую местность.

Он также подчеркнул, что оператор ориентируется на данные миграции абонентов по развитию сети. В частности, изменения будут касаться планов построения гигабитной сети.