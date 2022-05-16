Польша упростит ветеринарный контроль украинского зерна – это ускорит экспорт

getty images

Украина и Польша договорились об упрощении ветеринарного контроля грузов с украинским зерном – это должно облегчить и ускорить пересечение границы, а значит и экспорт зерновых из страны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства агрополитики и продовольствия.

Так, 16 мая министр агрополитики Украины Николай Сольский и вице-премьер-министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик подписали совместное заявление, которое зафиксировало договоренности о транзите украинских зерновых через Польшу и признание Украиной регионализацию территории Польши по африканской чуме свиней.

Договоренности сторон также предполагают увеличение количества ветеринарных инспекторов на пограничных инспекционных постах и организацию их работы в режиме 24/7 в наиболее загруженных пунктах.

Также польская сторона рассмотрит возможность осуществления транзита зерна во всех пунктах пропуска на государственной границе Польши и Украины, в частности, на пограничных инспекционных постах Верхрата – Рава Русская, Медика – Шегини, Кросьценко – Смольница.

Все это позволит ускорить упростить экспорт украинского зерна в условиях заблокированных морских портов.





