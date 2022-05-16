В РФ мобильные операторы планируют завозить подержанное оборудование – СМИ

Российские мобильные операторы после выхода из РФ Nokia, Ericsson и Huawei задумались о закупке подержанного сетевого оборудования.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники рынка.

По словам одного из собеседников на рынке, подержанное оборудование сейчас едва ли не единственная возможность восполнить дефицит базовых станций по мере их выхода из строя и роста нагрузки из-за увеличения трафика.

Подержанные станции планируют покупать через перекупщиков либо для установки на сети полностью, либо для замены отдельных выходящих из строя блоков.

Многие зарубежные операторы сейчас внедряют сети 5G, поэтому у них высвобождаются базовые станции четвертого поколения, пригодные для связи LTE, говорит источник газеты.

Если найти оборудование не получится, снижение качества мобильной связи в России и перебоев ожидается уже к концу лета, предупреждают эксперты.

В русском союзе промышленников и бизнесменов молвят, что текущих резервов оборудования хватит на 4-6 месяцев.

"С июля-августа 2022 года существенно возрастает риск аварий и нарушения стабильности работы сети", - добавляют там.

Представитель Минцифры РФ ранее говорил "Коммерсанту", что предпосылок для сбоев в сетях связи нет, ведь бизнес получает целые пакеты мер поддержки со стороны государства.

Ericsson и Nokia объявили о выходе с российского рынка в начале апреля.

Экономическая правда