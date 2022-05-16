В Киеве ослабили ограничение продажи алкоголя в заведениях

С понедельника в столице разрешили продажу алкоголя в кафе и ресторанах до 22:00, до сих пор запрет действовал до 16:00.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

Так, сейчас продавать алкоголь в заведениях общественного питания разрешен с 11:00 до 22:00.

"В городе постепенно увеличивается количество работающих ресторанов и кафе. Возвращаются горожане, активно посещающие заведения общепита. Поэтому город принял такое решение, чтобы не подталкивать предпринимателей к "черным" продажам алкоголя", – отметил Поворозник. "Мы заинтересованы в поступлении средств в бюджет города, а это возможно только при максимальной открытости ведения бизнеса".

В то же время он подчеркнул, что условия продажи алкоголя в магазинах не изменились, его можно приобрести с 11:00 до 16:00.

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