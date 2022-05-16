Reebok продал свои активы в России турецкому партнеру с тройным дисконтом
Турецкий холдинг FLO Retailing получил контроль над российским подразделением Reebok после заключения с компанией соглашения о выпуске на фабриках Турции продукции под этим брендом для ряда стран.
Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на источники.
Газета отмечает, что эксперты оценили стоимость более 100 магазинов бренда в России примерно в 1,5 млрд рублей, но считают, что сумма сделки была втрое меньше.
Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров оценивает стоимость сети в 1,5 млрд руб., но не исключает, что сумма сделки составила не более 500 млн руб.
"Активы в России продать сейчас очень сложно. Reebok удалось найти партнера, у которого сохраняются бизнес-интересы в России", - говорит он.
По словам собеседника, близкого к турецкой группе, сделка уже закрыта, новый владелец получил 100 торговых точек сети Reebok и намерен переименовать магазины, сохранив бренд.
В FLO Retailing и Reebok на запрос газеты не ответили.
Турецкую компанию основал в начале 1960-х годов Ахмет Зийлан, работающая в 21 стране. Ритейлер управляет обувными сетями Flo, Sport in Street и крупным германским брендом Reno, владеет марками US. Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West, Lumberjack.
12 мая турецкое издание Yeni Safak сообщило, что Reebok подписал с FLO соглашение, по которому турецкий холдинг будет производить продукцию бренда для 12 стран.
Reebok с 2005 года входил в структуры adidas, в марте 2022 года бренд был продан американской Authentic Brands Group (ABG) за €2,1 млрд.
Компания в марте приостановила работу на российском рынке.
В одном из маркетплейсов изданию сообщили, что продолжают закупать товары Reebok у официального дистрибьютора, информацию об изменении поставщика они не получали.
Собеседник среди крупных ритейлеров заявил, что спортивные бренды adidas, Nike, Reebok прекратили поставки в Россию, а сейчас распродаются товарные запасы.
Экономическая правда
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