РосСМИ, авиасектор и сервисы для бизнеса: IТ-армия атаковала 240 ресурсов за неделю
Понедельник, 16 мая 2022, 10:25 -
На прошлой неделе (с 9 по 15 мая) украинской IT-армией было атаковано более 240 российских онлайн-ресурсов.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
В частности, речь идет о таких секторах:
- Российская пропаганда. "Из-за кибератак на сайты СМИ и онлайн-телевидения россияне не смогли получить праздничную порцию пропаганды на 9 мая", - говорят в Минцифре.
- Онлайн-продажи обуви. Были парализованы онлайн-продажи предприятий, обеспечивающих армию агрессора обувью.
- Авиасектор. Из-за кибератак были недоступны сайты большинства аэропортов и авиакомпаний РФ, из-за чего у россиян возникали сложности при покупке билетов онлайн.
- Услуги для бизнеса. Российские аналоги западных сервисов для управления проектами, рассылок, опросов и CRM-системы были недоступны.
Экономическая правда
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