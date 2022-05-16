Укрзалізниця с июня возвращает "Прикарпатский экспресс" Львов – Черновцы

Укрзалізниця с 1 июня возвращает поезд № 816/815 "Прикарпатский экспресс" сообщением Львов - Черновцы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отправление из Львова в 07:45, прибытие в Черновцы в 13:25.

"Обратно, из Черновцов, отправление в 15:30, прибытие во Львов в 21:15. Поезд будет курсировать с остановками на станциях Стрый, Моршин, Болехов, Долина, Рожнятов, Калуш, Ивано-Франковск, Коломыя, Снятын", - добавляют в УЗ.

Билеты будут доступны онлайн и в кассах.

Экономическая правда