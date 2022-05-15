Мошенники воруют данные банковских карт, прикрываясь "денежной помощью от ООН"

Интернетом распространяется новая мошенническая схема, в рамках которой крадутся данные платежных карт украинцев.

Об этом сообщает правительственная команда реагирования на чрезвычайные события CERT-UA.

Так, в социальной сети Facebook обнаружена мошенническая страница, имитирующая ресурс телеканала "ТСН".

На странице предлагается принять участие в опросе, перейдя по ссылке и получить "денежную помощь в рамках социальной программы ООН". В дальнейшем, пользователю будет предложено предоставить персональные данные и осуществить дополнительный платеж, в результате чего данные платежной карты будут скомпрометированы.

CERT-UA рекомендует никогда не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных веб-сайтах, а также настроить контроль движения средств (подключить SMS-информирование, установить лимиты на операции).

"Если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом веб-сайте – НЕМЕДЛЕННО заблокировать платежную карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка (телефон указан на обратной стороне карточки) или через Интернет-банкинг", – заявили в ведомстве.

Экономическая правда