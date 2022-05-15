Российские военные грабят заводы в Мелитополе – мэр

Во временно захваченном Мелитополе военные России грабят предприятия. Они уже добрались до завода "Гидромаш" и Мелитопольского завода автотракторных запчастей.

Об этом во время национального телемарафона новостей сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает "Укринформ".

"Позавчера они добрались до единственного государственного предприятия, которое находится на территории Мелитополя – это "Гидромаш". К сожалению, завод уже долгие годы не работал, но удалось сохранить всю материально-техническую базу на заводе – все станки, все прессы, чтобы можно было восстановить работу производства, но оккупанты начали грабить его и вывозить все", – сообщил он.

По его словам, примерно такая же ситуация и на заводе автотракторных запчастей. Предприятие с первых дней взяли под контроль солдаты России.

"Оттуда вывезли мебель, но этот завод был знаковым тем, что работал на оборонную промышленность Украины. Поэтому они пытаются сделать так, чтобы этот завод обслуживал оборонный комплекс России", - сказал мэр.

Федоров подчеркнул также, что с начала марта в Мелитополе россияне массово похищают людей. После 16:00 в Мелитополе почти нет людей на улицах.