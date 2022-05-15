Водоснабжение восстановили во всех городах и селах Киевщины – ОВА
Воскресенье, 15 мая 2022, 18:02 -
Водоснабжение подведено и восстановлено во всех населенных пунктах Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.
В настоящее время продолжаются работы по подключению к воде отдельных жилых домов в каждом населенном пункте.
"Без централизованного водоснабжения остаются только отдельные дома в пгт Гостомель из-за отсутствия электроснабжения. Работы продолжаются", – отметили в КОВА.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"