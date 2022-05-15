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Укрзализныця добавила к проекту City Express еще один город-спутник Киева

Воскресенье, 15 мая 2022, 16:53 - Cергей Мельник
 
Укрзализныця

Укрзализныця продолжает восстанавливать и расширять проект City Express и с 16 мая запускает движение пригородных поездов из Киева в Тетерев.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Таким образом, будет обеспечено сообщение со столицей городов-сателлитов, наиболее пострадавших от российской агрессии: Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Бородянки.

С 16 мая будут курсировать следующие рейсы:

поезд Святошин – Тетерев будет отправляться из Святошина в 05:20 и 17:52, прибывать в Тетерев в 07:09 и 19:38;

поезд Тетерев – Святошин будет отправляться из Тетерева в 07:25 и 19:50, прибывать в Святошин в 08:57 и 21:22.

В Киеве, на станции Святошин, пассажиры могут пересесть на кольцевой маршрут Kyiv City Express и продолжить поездку в другие части Киева.

Экономическая правда

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Укрзализныця Киев транспорт железная дорога
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