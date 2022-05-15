Укрзализныця добавила к проекту City Express еще один город-спутник Киева

Укрзализныця продолжает восстанавливать и расширять проект City Express и с 16 мая запускает движение пригородных поездов из Киева в Тетерев.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Таким образом, будет обеспечено сообщение со столицей городов-сателлитов, наиболее пострадавших от российской агрессии: Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Бородянки.

С 16 мая будут курсировать следующие рейсы:

поезд Святошин – Тетерев будет отправляться из Святошина в 05:20 и 17:52, прибывать в Тетерев в 07:09 и 19:38;

поезд Тетерев – Святошин будет отправляться из Тетерева в 07:25 и 19:50, прибывать в Святошин в 08:57 и 21:22.