У Украины есть "план Б" на случай отказа России платить репарации – Стефанчук

Volodymyr Tarasov/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Украина имеет план на случай отказа России платить репарации за нанесенный в результате войны ущерб. В таком случае арестуют и реализуют все российское имущество.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "Укринформу".

"У нас же есть имущество Российской Федерации. Если будет принято общее решение, решение Международного уголовного суда, то нам и не надо будет согласия. Имущество просто будет арестовано, реализовано и с него будут покрыты все убытки Украины", – заявил Стефанчук.

Он подчеркнул, что сейчас украинская власть проводит большую работу на международном уровне.

"В частности, относительно сотрудничества с Международным уголовным судом, где очень важно доказать преступления Российской Федерации, начиная с военной агрессии, завершая геноцидом украинского народа", – сказал Стефанчук.

По его словам, Рада приняла все необходимые законодательные инициативы по этому вопросу, а теперь ожидаются действия от прокурора МУС Карима Хана и соответствующего решения суда.

"Параллельно очень важно подсчитать все убытки, которые нанесены Украине со стороны РФ. Существуют множество методик определения этих убытков. Они уже переведены в факт фиксаций отдельных вещей. Насколько мне известно, каждый человек в приложении "Дія" может сообщить о поврежденной или уничтоженной недвижимости вследствие военной агрессии России", – отметил Стефанчук.

После этого будет посчитана вся сумма, которую должна возместить Россия за содеянное в Украине.

"Общий, если можно так сказать, чек войны должен быть предъявлен Российской Федерации с требованием уплаты. Кроме этого, мы приняли много обращений в другие страны об удовлетворении интересов Украины относительно выплаты репараций из имущества, которое было арестовано у граждан РФ. Будем и в дальнейшем требовать, чтобы с этого имущества был покрыт ущерб, нанесенный Украине", – добавил Стефанчук.