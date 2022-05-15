Во Львове утвердили новые стандарты строительства жилья

Christopher Occhicone/Bloomberg via Getty Images

Исполком Львовского городского совета утвердил новые стандарты строительства жилых домов, предполагающие учет возникновения различных чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает Zahid.net.

Согласно новым нормам, подземные паркинги и другие помещения должны адаптировать для укрытия людей и быть безбарьерными, на этажах должны быть комнаты безопасности, а в доме – противопожарные стены и окна.

"Помещение укрытия рекомендуется отделять от остального паркинга, чтобы его можно было обогреть в холодное время года. Укрытия должны быть снабжены санузлами, умывальниками и раскладными местами для сидения. Застройщики должны предусмотреть, по меньшей мере, два выхода из подземного укрытия в противоположные стороны здания", – заявил главный архитектор Львова Антон Коломейцев.

Кроме того, в новых стандартах рекомендованная максимальная высота жилых зданий – 6-8 м, а расстояние между зданиями со стороны двора или улицы должно быть не меньше их высоты. Во всех домах советуют устанавливать видеонаблюдение для усиления безопасности.

При планировании нового строительства предпринимателям рекомендуют улучшать социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру для жителей. Речь идет о строительстве садов или школ в зависимости от количества квадратных метров жилья.

Мэр Львова Андрей Садовой подчеркнул, что соблюдение этих стандартов застройщиками будет учитываться при выдаче градостроительных условий и ограничений и призывает правительство учесть их в Государственных строительных нормах.

В управлении архитектуры и урбанистики подчеркивают, что эти предложения были обсуждены как со застройщиками, так и со специалистами ГСЧС. Почти все рекомендации, полученные управлением во время обсуждений и встреч, были учтены при вынесении этого решения.