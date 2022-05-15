Иран говорит, что может удвоить экспорт нефти при необходимости

Иран имеет возможность удвоить экспорт нефти, если на нее будет достаточный спрос, на фоне дальнейших разговоров о возобновлении иранского ядерного соглашения, снявшего ограничения на поставки нефти из этой страны.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова Мохсена Ходжастехмера, управляющего директора National Iranian Oil Co.

Он отметил, что Иран "приложит максимум усилий, чтобы вернуть свою долю рынка сырой нефти и своих клиентов", — заявил он.

Хотя Иран не публикует данные по добыче и экспорту нефти, по оценкам аналитиков, он продает до 1 миллиона баррелей в день. План правительственного бюджета предусматривает ежедневную продажу 1,4 миллиона баррелей в год до марта 2023 года.

Экспорт иранской нефти был ограничен после того, как экспрезидент США Дональд Трамп в одностороннем порядке отказался от ядерного соглашения с Ираном в 2018 году, которое сдерживало ядерную деятельность страны в обмен на экономическую помощь, в частности – критически важные продажи нефти.

На этой неделе состоялись переговоры между Евросоюзом и Ираном о попытках возобновить соглашение – по словам представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, они прошли лучше, чем ожидалось.

Отдельно Ходжастехмер сказал, что компания в ближайшие месяцы подпишет соглашение с банками и местными производственными компаниями по разработке второй фазы северного и южного областей нефтяного месторождения Азадеган. Это крупнейшее месторождение, которое Иран делит с соседним Ираком, где по оценкам хранится 32 млрд баррелей нефти. Проект стоит 7,5 миллиарда долларов.

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