Мошенники воруют данные платежных карт прикрываясь денежной помощью от ООН

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события предупреждает о новой мошеннической схеме.

Об этом говорится на Правительственном портале.

В Facebook обнаружена мошенническая страница, имитирующая ресурс телеканала "ТСН". На странице предлагают принять участие в опросе. Для этого нужно перейти по ссылке и якобы получить "денежную помощь в рамках социальной программы ООН".

В дальнейшем пользователю будет предложено предоставить персональную информацию и произвести дополнительный платеж. Как результат – данные платежной карты будут скомпрометированы.

"Если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом веб-сайте, немедленно заблокируйте платежную карту с помощью мобильного приложения или горячей линии банка", отметили там.

Напоминаем:

В апреле мошенники использовали схожую схему. Тогда выдавали себя за телеканал Украина 24 и использовали тему денежной помощи от стран ЕС.