Канада может помочь Украине получить спецоборудование для агроэкспертиз

Канада рассмотрит возможность содействия в получении Украиной дополнительного оборудования для фитосанитарного контроля, что ускорит прохождение всех необходимых экспертиз перед вывозом продукции с/х производства.

Об этом сообщает Минагро.

Об этом шла речь на встрече министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского с коллегой из Канады Мари-Клод Бибо.

Они также обменялись мнениями, как наши государства могут объединить усилия по защите существующих и созданию новых цепей поставок для продовольственной безопасности в условиях незаконного вторжения России в Украину.

Напоминаем:

Уже ряд стран – Литва, Германия, Румыния, Канада – пытаются помочь Украине наладить новые пути экспорта после того, как привычные маршруты через море стали недоступными.

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