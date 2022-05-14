Добыча угля но госшахтам упала на 37% с начала войны

Добыча угля по государственным шахтам упала на 37% с начала войны, Украина потеряла три шахты на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Но несмотря на такие результаты, он не видит проблем с накоплением угля. "Есть несколько направлений, которые мы сейчас прорабатываем. Эта проблема будет решена, но детали не буду разглашать", - заявил Галущенко.

Он подчеркнул, что в следующем отопительном сезоне всем украинским потребителям хватит электроэнергии и газа.