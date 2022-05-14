НКРЭКУ возобновит внеплановые проверки
Правительство разрешило Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, проводить внеплановые невыездные проверки предприятий в сфере энергетики и комуслуг.
Об этом говорится на Правительственном портале.
Там отметили, что энергетика и коммунальный сектор – это часть критической инфраструктуры, нуждающейся в бесперебойном функционировании.
"Именно поэтому восстановление контрольных мер поможет ей работать лучше, обеспечивая украинцев жизненно необходимыми услугами", – пояснили в Правительстве.
Напоминаем:
После введения военного положения подавляющее большинство мер контроля были приостановлены. Они были возможны только там, где есть значительная угроза безопасности государства, жизни и здоровью людей или окружающей среде.
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