НКРЭКУ возобновит внеплановые проверки

Правительство разрешило Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, проводить внеплановые невыездные проверки предприятий в сфере энергетики и комуслуг.

Об этом говорится на Правительственном портале.

Там отметили, что энергетика и коммунальный сектор – это часть критической инфраструктуры, нуждающейся в бесперебойном функционировании.

"Именно поэтому восстановление контрольных мер поможет ей работать лучше, обеспечивая украинцев жизненно необходимыми услугами", – пояснили в Правительстве.

Напоминаем:

После введения военного положения подавляющее большинство мер контроля были приостановлены. Они были возможны только там, где есть значительная угроза безопасности государства, жизни и здоровью людей или окружающей среде.