Индия запретила экспорт пшеницы
Правительство Индии ограничило экспорт пшеницы для обеспечения продовольственной безопасности страны.
Об этом сообщает Times of India.
Согласно уведомлению, экспорт будет разрешен только в случае "поставок, по которым был выдан безотзывный аккредитив (обязательство - ЭП)" до соответствующего решения.
В правительстве выразили обеспокоенность нынешними темпами экспорта пшеницы в другие страны и вероятной тенденцией в ближайшие несколько месяцев из-за российского вторжения в Украину.
Там объяснили свое решение необходимостью обеспечить продовольственной безопасности страны и потребностей соседних и уязвимых стран.
Напоминаем:
Индия в апреле экспортировала рекордные 1,4 млн тонн пшеницы на фоне большей ценовой привлекательности и дефицита предложений черноморской зерновой.
Засуха, пандемия коронавируса и российская война в Украине могут вызвать в мире "сильнейший со времен Второй мировой войны" голод.
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