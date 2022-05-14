Индия запретила экспорт пшеницы

Правительство Индии ограничило экспорт пшеницы для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Об этом сообщает Times of India.

Согласно уведомлению, экспорт будет разрешен только в случае "поставок, по которым был выдан безотзывный аккредитив (обязательство - ЭП)" до соответствующего решения.

В правительстве выразили обеспокоенность нынешними темпами экспорта пшеницы в другие страны и вероятной тенденцией в ближайшие несколько месяцев из-за российского вторжения в Украину.

Там объяснили свое решение необходимостью обеспечить продовольственной безопасности страны и потребностей соседних и уязвимых стран.

Напоминаем:

Индия в апреле экспортировала рекордные 1,4 млн тонн пшеницы на фоне большей ценовой привлекательности и дефицита предложений черноморской зерновой.

Засуха, пандемия коронавируса и российская война в Украине могут вызвать в мире "сильнейший со времен Второй мировой войны" голод.