ДБР взялось за российскую группу "Лужники", которой принадлежит 5 облэнерго в Украине

Госбюро расследований взялось за компанию VS Energy, контролируемую российской преступной группой "Лужники" в составе Александра Бабакова, Евгения Гинера и Михаила Воеводина.

Об этом говорится в совместном расследовании Схем (Радио Свобода) и проекте Scanner Project.

Досудебное расследование ведется по нескольким фактам, в частности – присвоение имущества и совершение "преступной организацией "Лужники", представленной финансово-промышленной группой VS Energy, умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц".

По следственной версии, группа россиян, приближенных к Кремлю, завладела в Украине активами критической инфраструктуры и других коммерческих объектов из-за ряда сделок и махинаций.

"Все эти обстоятельства мы проверяем. Досудебное следствие продолжается по пяти статьям Уголовного кодекса Украины", – рассказал журналистам Радио Свобода прокурор Офиса генпрокурора Роман Тулин. По данным ДБР, во главе этой организации стоят граждане РФ Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

VS Energy через "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" пятью украинскими облэнерго: "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житопроизводлэнерго", "Ровнооблэнерго", "Черновцыоблэнерго". Фирма записана на граждан стран ЕС – например, Марину Ярославскую, которую называют женой Гинера, и гражданин Латвии Валтс Вигантс, доверенным лицом Бабакова.

Эта группа имеет гостиничный бизнес (Premier Hotels & Resorts), владеет долей завода "Днепроспецсталь" в Запорожье, ТЦ "Метроград" и "Метрополис" в Киеве.

Отели и контрольный пакет акций завода, согласно данным Youcontrol, записаны на Наталию Селиванову – гражданскую жену Воеводина. Гинер также контролирует банк PINbank, хотя еще в начале февраля его хотел выкупить бизнесмен Александр Ярославский.

Отметим, что в феврале прошлого года председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус сообщал, что Воеводин выкупил части Гинера и Бабакова и стал единоличным акционером группы.

Отмечается, что Бабаков – заместитель председателя Государственной думы РФ. Состоит под санкциями Украины, ЕС и США. Евгений Гинер является президентом российского футбольного клуба ЦСКА, находящегося под санкциями США. Он является партнером российской промышленной госкорпорации "Ростех", которой руководит бывший офицер ФСБ Сергей Чемезов, давний друг и соратник Путина.

Воеводин, согласно информации из Интерпола, имеет статус так называемого "вора в законе", согласно документу, который есть в распоряжении журналистов. В карточке Интерпола указан его никнейм – Misha Luzhnetskiy.





