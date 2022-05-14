Apple может отказаться от портов Lightning в своих iPhone – СМИ

Техкомпания Apple тестирует конфигурацию своих смартфонов iPhone без разъема Lightning, вместо которого может появиться USB-C – компания будет менять порт зарядки во второй раз за историю iPhone.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на приближенных собеседников.

Кроме того, Apple работает над адаптером, который позволит будущим iPhone работать с аксессуарами, разработанными для разъема Lightning. В то же время отмечается, что если компания пойдет на такие изменения, это произойдет не раньше 2023 года. Apple планирует сохранить разъем Lightning для новых моделей.

Зарядные устройства USB-C немного больше разъема Lightning, но могут обеспечивать большую скорость зарядки и передачи данных. Новые разъемы также будут совместимы со многими зарядными устройствами для устройств не Apple, например телефоны и планшеты Android.

Основная причина такого возможного шага от Apple – решение ЕС заставить производителей телефонов и других устройств использовать USB-C – соответствующий закон был одобрен в апреле.

"Мобильные телефоны, планшеты, цифровые камеры, наушники и гарнитуры, портативные игровые консоли и портативные колонки, заряжаемые с помощью проводного кабеля, должны быть оснащены портом USB Type-C, независимо от производителя", – говорится в заявлении.

Такое изменение пойдет Apple в контроле рынка аксессуаров для iPhone, ведь сейчас компания заставляет производителей аксессуаров платить за использование разъема Lightning и участвовать в строгом процессе сертификации.

USB-C является стандартом, который используется многими производителями электронных устройств, в частности большинство производителей телефонов Android. Это уменьшает вероятность того, что Apple сможет производить свой привычный уровень контроля.

Отмечается, что в последние годы Apple также работала над iPhone без зарядного порта, но беспроводное соединение часто медленнее заряжает аккумулятор телефона и не так быстро синхронизирует данные с другими устройствами.





